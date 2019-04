Alanya Nil Spor Kulübü başarıya doymuyor

TÜRKİYE Yüzme Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve İzmir’de gerçekleştirilen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi bölge müsabakalarında Alanya Nil Spor Kulübü 8 sporcuyla katılarak toplamda 4 madalya kazandı. Gerçekleştirilen müsabakalarla ilgili bilgi veren Alanya Nil Spor Kulübü Müdürü Antrenör Nilüfer Kiriş, “İzmir’de gerçekleştirilen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Müsabakalarına Alanya Nil Spor Kulübü olarak 8 sporcuyla katıldık. Sporcularımız hem Alanya’mızı hem de Antalya’yı en iyi şekilde temsil edip güzel başarılara imza attılar. 11 ilin ve 55 kulübün katıldığı yarışmalarda sporcularımız sürelerini geliştirerek tüm barajları geçmiş ayrıca; Sena Erdem 200m. Sırtüstü 1., 100m. Sırtüstü 3. , 50m. Sırtüstü 2. , Emre Arıcan 100m. Kurbağalama 2. Olmuşlardır. Emeği geçen antrenörlerimizi, sporcularımızı kutlar ayrıca her zaman bizi destekleyen her an yanımızda olan velilerimize teşekkür ederiz” dedi.