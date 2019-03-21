Alanya markası 'A Milliler'in sponsoru

A MİLLİ Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım ile Arnavutluk Milli Takımı'nın karşılaşması saat 22.45'te başlayacak ve maç TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yiyecek-İçecek sektöründe yerli sermayenin devleşen ismi Kırbıyık A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, Arnavutluk’a ihracat yaptıklarını söyledi. Bu nedenle sponsorluk için başvurduğunu anlatan Kırbıyık, başvurularının kabul edilmesi sonucu bu akşam oynanacak Arnavutluk-Türkiye karşılaşmasında A Milli Takım’ın sponsoru olduklarını ifade etti.