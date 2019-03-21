Alanya markası 'A Milliler'in sponsoru

14.4 SHOT markası ile alkollü içecek sektöründe Alanya'nın ve yerli sermayenin yüz akı olan Kırbıyık A.Ş, milli takıma sponsor oldu

Alanya markası 'A Milliler'in sponsoru
banner404

A MİLLİ Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım ile Arnavutluk Milli Takımı'nın karşılaşması saat 22.45'te başlayacak ve maç TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yiyecek-İçecek sektöründe yerli sermayenin devleşen ismi Kırbıyık A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, Arnavutluk’a ihracat yaptıklarını söyledi. Bu nedenle sponsorluk için başvurduğunu anlatan Kırbıyık, başvurularının kabul edilmesi sonucu bu akşam oynanacak Arnavutluk-Türkiye karşılaşmasında A Milli Takım’ın sponsoru olduklarını ifade etti. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Seçme müsabakaları Alanya'da
Seçme müsabakaları Alanya'da
  1. SPOR

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472

banner479