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Alanya Maratonu tanıtıldı

Alanya Ultra Trail Maraton'un direktörü ve milli sporcu Ahmet Arslan, 24-25 Mart’ta düzenlenecek olan organizasyonu İstanbul'da tanıttı

Alanya Maratonu tanıtıldı

Alanya Ultra Trail Maraton'un direktörü ve milli sporcu Ahmet Arslan, 24-25 Mart’ta düzenlenecek olan organizasyonu İstanbul'da tanıttı

13 Kasım 2017 Pazartesi 22:54
Alanya Maratonu tanıtıldı
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ALANYA Ultra Trail Maratonu İstanbul'da düzenlenen fuarda tanıtıldı. 39'uncu İstanbul Maratonu öncesinde 9-11 Kasım tarihlerinde Maraton Fuarı gerçekleştirildi. Maraton fuarını 3 gün boyunca 40-50 bin kişinin ziyaret ettiği belirtilirken, 3 gün boyunca Alanya Ultra Trail Maraton’un tanıtımını yapıldı. Sporcular 24-25 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek organizasyona davet edildi. Alanyalı dağ koşucusu Ahmet Arslan, Alanya Ultra Trail’i geçen yıl ilk defa gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl 2'ncisinin düzenleneceğini belirten Arslan, "Geçen yıl yapmış olduğumuz organizasyon ve hazırlamış olduğumuz yarış parkurları, yarışan sporcular tarafından çok beğenildi ve Alanya Ultra Trail artık ultra maraton sporcuları arasında en çok konuşulan spor organizasyonlarından birisi konumuna geldi. 2018 yılında Alanya Ultra Trail’e oldukça kalabalık bir katılımın olacağını, yarışa olan yoğun ilgiden ve sporcuların olumlu konuşmalarından anlayabiliyoruz. Fuar sırasında binlerce sporsevere organizasyonu ve Alanya’yı tanıtan broşürler dağıttık. Yarış klibimizi izlettik. Alanyamıza uluslararası marka olan bir spor organizasyonu kazandırma hedefi ile yola çıkmıştık. Bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz" dedi.

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Alanya MaratonuAlanya Ultra Trail Maraton
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