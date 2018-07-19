Alanya kombinede sınıfta kaldı

SPOR Toto Süper Lig'in başlamasına az bir süre kalmasına rağmen, ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un kombine kart satışları bir türlü istenilen rakamlara ulaşamadı. Çok sayıda Süper Lig ekibinin taraftarları kombinelere ilgi gösterirken, 10 bin 842 kişilik stadyum kapasitesine sahip olan Aytemiz Alanyaspor ise sadece 747 adet kombine satışı yapabildi. Her fırsatta turuncu yeşilli takımın yanında olduğunu söyleyen Alanya halkının kombinelere ilgisiz kalması, "Ligin başlamasına 20 gün kaldı ama Alanyaspor taraftarı kombine konusunda sınıfta kaldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
İŞTE SÜPER LİG EKİPLERİNİN KOMBİNE SATIŞLARI:
Fenerbahçe: 35.199
Galatasaray: 28.425
Beşiktaş: 24.819
Trabzonspor: 4.730
Konyaspor: 3.745
Göztepe: 3.725
Bursaspor: 3.194
Yeni Malatyaspor: 889
Başakşehir: 771
Alanyaspor: 747
Antalyaspor: 451
Kayserispor: 338
Sivasspor: 285
Rizespor: 192