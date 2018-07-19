Alanya kombinede sınıfta kaldı

Süper Lig'deki 3. yılına hazırlanan Aytemiz Alanyaspor'un kombine satışları dibe vurdu. Taraftarlar, yıldız oyunculara rağmen kombinelere ilgi göstermiyor

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Alanya kombinede sınıfta kaldı
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SPOR Toto Süper Lig'in başlamasına az bir süre kalmasına rağmen, ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un kombine kart satışları bir türlü istenilen rakamlara ulaşamadı. Çok sayıda Süper Lig ekibinin taraftarları kombinelere ilgi gösterirken, 10 bin 842 kişilik stadyum kapasitesine sahip olan Aytemiz Alanyaspor ise sadece 747 adet kombine satışı yapabildi. Her fırsatta turuncu yeşilli takımın yanında olduğunu söyleyen Alanya halkının kombinelere ilgisiz kalması, "Ligin başlamasına 20 gün kaldı ama Alanyaspor taraftarı kombine konusunda sınıfta kaldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İŞTE SÜPER LİG EKİPLERİNİN KOMBİNE SATIŞLARI:

Fenerbahçe: 35.199
Galatasaray: 28.425
Beşiktaş: 24.819 
Trabzonspor: 4.730 
Konyaspor: 3.745 
Göztepe: 3.725 
Bursaspor: 3.194 
Yeni Malatyaspor: 889 
Başakşehir: 771 
Alanyaspor: 747 
Antalyaspor: 451 
Kayserispor: 338 
Sivasspor: 285 
Rizespor: 192

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 20:52
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