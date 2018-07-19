Alanya kombinede sınıfta kaldı

SPOR Toto Süper Lig'in başlamasına az bir süre kalmasına rağmen, ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un kombine kart satışları bir türlü istenilen rakamlara ulaşamadı. Çok sayıda Süper Lig ekibinin taraftarları kombinelere ilgi gösterirken, 10 bin 842 kişilik stadyum kapasitesine sahip olan Aytemiz Alanyaspor ise sadece 747 adet kombine satışı yapabildi. Her fırsatta turuncu yeşilli takımın yanında olduğunu söyleyen Alanya halkının kombinelere ilgisiz kalması, "Ligin başlamasına 20 gün kaldı ama Alanyaspor taraftarı kombine konusunda sınıfta kaldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İŞTE SÜPER LİG EKİPLERİNİN KOMBİNE SATIŞLARI:

Fenerbahçe: 35.199

Galatasaray: 28.425

Beşiktaş: 24.819

Trabzonspor: 4.730

Konyaspor: 3.745

Göztepe: 3.725

Bursaspor: 3.194

Yeni Malatyaspor: 889

Başakşehir: 771

Alanyaspor: 747

Antalyaspor: 451

Kayserispor: 338

Sivasspor: 285

Rizespor: 192

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 20:52