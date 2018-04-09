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Alanya ile Akhisar arasında ebedi dostluk

Alanyaspor ile Akhisarspor taraftarları, ligin ilk yarısında başlayan dostluklarını dün oynanan karşılaşma öncesinde tekrar gözler önüne serdi

Alanya ile Akhisar arasında ebedi dostluk

Alanyaspor ile Akhisarspor taraftarları, ligin ilk yarısında başlayan dostluklarını dün oynanan karşılaşma öncesinde tekrar gözler önüne serdi

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:28
Alanya ile Akhisar arasında ebedi dostluk
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SPOR Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında dün oynanan Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor maçı için Alanya'ya gelen Akhisarspor'lu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarlar tarafından karşılandı. Önce keyifli bir kahvaltı yapan yeşil siyahlı ve turuncu yeşilli taraftarlar, daha sonra tekne turu yaparak Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde keşfettiler. Teknede eğlenceli vakit geçiren iki takım tarfatarları, oyun havaları eşliğinde göbek atarak eğlencenin ve güzel havanın tadını çıkardılar. Bu ebedi dostluğun temelleri ise sezonun ilk yarısındaki maçta atıldı. Manisa'da 5 Kasım 2017'de oynanan ilk maçta, deplasmana giden Alanyaspor'lu taraftarları Akhisarspor'lu taraftarlar karşılaşmış ve hep birlikte kahvaltı yapmışlardı. Alanyaspor tribünlerinde de dün uzun süre Akhisarspor lehine tezahürat yapıldı. Akhisarspor taraftarları da aynı şekilde Alanyaspor tezahüratı yaptı. Dostluklarını yayıncı kuruluş aracılığı ile tüm Türkiye'ye gösteren her iki takım taraftarları da ebedi dostluklarını göstermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporAkhisarspor
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