Alanya İdman Yurdu kuruldu

ANTRENÖR Kadir Kundakçı ve Uzm. Dr. Ali Dayan'ın kuruculuğunu yaptığı Alanya İdman Yurdu (AİY), Özkan Halı Saha'da antrenmanlara başladı. 60'ı aşkın öğrencisi bulunan AİY'nun ilk yönetim kurulu toplantısı da önceki akşam yapıldı. Hancı Gurme'de gerçekleşen toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Ali Dayan, "AİY olarak öncelikli hedefimiz, Alanya'daki spor hayatına katkı yapmaktır. Başka takımlarda yer bulamayan gençlerimize imkan sağlamak ve çocuklarımız ile gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif ettiği zeki, çevik ve en önemlisi ahlaklı sporcu yetiştirmek ilkemiz olacaktır. Şuanda emekleme aşamasında olan yeni bir kulübüz. Bu yüzden herkesin fikirlerine ve desteğine ihtiyacımız var. Kulübümüz şuan sadece futbol alanında faaliyet gösterecek. Gelecekteki imkanlarımız doğrultusunda başka sportif branşları da bünyemize katmayı düşünüyoruz" dedi. Kulübün hedefleri arasında 3 yıl sonra 2. Amatör Küme'den liglere katılmak da olduğunu söyleyen Başkan Dayan, destek veren herkese teşekkür etti.

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