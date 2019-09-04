'Alanya için UEFA sürpriz değil'

ALANYASPOR'DA sezonun ilk 3 haftasında 3 galibiyetle liderliğe yükselmenin sevinci yaşanıyor. Alanyaspor Kulübü İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın bugünkü konumuna çok uzun süre hazırlanarak geldiğini söyledi. Bunun bir şans olmadığının altını çizen Köseoğlu, "Tabii ki liderliği ilk 3 hafta beklemiyorduk ama şurası bir gerçek ki 3 yıldır bulunduğumuz Süper Lig'de çok iyi bir altyapı kurduk. Takımın ana çekirdek yapısının temellerini attık. Kendimize göre bir transfer politikası izledik. Kendi iç bünyemizde oluşturduğumuz menajer kardeşimizle, Avrupa'da özellikle başarılı olmuş, isimsiz genç arkadaşları kadromuza kattık. Üst sıralarda oynama hedefimiz vardı ama birincilik de şu an bizim için sürpriz oldu" dedi.

'ELDE EDİLEN BAŞARI TESADÜF DEĞİL'



Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'un "düşme adayı" olarak görülmesini değerlendiren Köseoğlu, kendilerinin bunu hiç paylaşmadığını dile getirdi. Ligde zor günler de geçirdiklerini, alt sıralarda da bulunduklarını aktaran Köseoğlu, "Ama yönetim ve çekirdek kadroda bulunan arkadaşlarımızla 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de tecrübeli yıllarımız geçti. Bu takım geriye baktığımızda Süper Lig'e gelmeden önce 5 yıl içinde 2 şampiyonluğu ve 3 play-off'u var. Bu şu demektir, o zorlu yıllarda bulunan kadromuz tecrübelendi. Futboldan gelen arkadaşlarımız da olduğu için bu başarı tesadüf değil" diye konuştu.

'PERFORMANS BİZİ ŞAŞIRTMIYOR'

Kamil Köseoğlu, Alanyaspor'un bu yıl üst sıraları hedeflediğini anlattı. Ligde 5 veya 6. olmayı gönüllerinden geçirdiklerini belirten Köseoğlu, projelerine değinerek, "Hedefimiz UEFA ama bu sürpriz değil. Bunu söylerken teknik ekip ve futbolcularımıza güvenerek söylüyorum. Üst sıralarda bulunmak bizi şaşırtmıyor ama şimdilik, 'birincilik bizi şaşırtmadı' desem de yalan olmaz" ifadelerini kullandı. Üst sıraları hedefleyerek transfer yaptıklarını vurgulayan Köseoğlu, "Yunan milli takımının 2 oyuncusunu aldık. Kaleci transferimiz için başkanımız özellikle Portekiz'e gitti. Tesadüf görülen birçok şey çalışılarak oldu" değerlendirmesinde bulundu.

'TARAFTARLARA DESTEK ÇAĞRISI'

Kamil Köseoğlu, Süper Lig'de bulundukları 3 yılda Alanya halkından destek aldıklarını ancak başarı oranına göre bunun yeterli olmadığını savundu. Deplasman galibiyeti sonrası evlerinde oynadıkları maça 4 bin kişinin geldiği bilgisini veren Köseoğlu, "Ligin 4. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Belki stat dolacak ama biz istiyoruz ki diğer maçlarda da aynı ilgiyi, desteği görelim. Bu manevi destek olur. Gelip bilet, kombine alarak da maddi destek olsunlar. Ricamız, isteğimiz de bu. Alanya halkı bunu yapacak güçtedir" dedi.