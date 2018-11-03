Alanya dostu başkan isyan etti

İSTANBUL Amatör Küme ekiplerinden Gençlergücü Spor Kulübü'nün geçtiğimiz hafta oynadığı lig maçında çıkan olaylar, hakem tarafından maçın iptal edilmesiyle son bulmuştu. Hakem raporu doğrultusunda İl Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup olan Gençlergücü'nde başkan Özgür Subaşı, AFDK'ya başvurarak maçın tekrar oynanmasını talep etti. İl Disiplin Kurulu da talebi inceleyerek maçın tekrar oynanmasına hükmetti.

Ancak İl Hakem Kurulu maça aynı hakemi atayınca, Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı duruma isyan etti. Yeni Alanya'ya konuşan başkan Subaşı, hakemlere şiddete karşı olduklarını ancak bu yola teşvik edildiklerini söyledi. Subaşı, "Güngören Belediyesi Güneştepe Stadı'nda oynanan maçta çıkan hoca ve yönetici tartışmasında kulüplerin esame listelerini alan hakem maçı tatil etti. İstanbul İl Disiplin Kurulu kararlarıyla maç hükmen 3-0 ve 300 TL para cezasıyla konuk ekip olan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü'nün aleyhine bir karar alındı.

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı, AFDK'ya yaptığı itiraz ile oynanmadan iptal edilen maçı AFDK'nın verdiği karar ile tekrarlattı. Mücadele, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 15.00'de Güngören Belediyesi Güneştep Stadı'nda tekrar oynatma kararıyla bülten yayınladı. İl Hakem Kurulu, sözde başkanım diye geçinen şahıs maça kural hatası yapan ve hakemlik sınıfında kalan Hüseyin Yüksek'i tekrar aynı maça atayarak Türk futbolunun ne kadar vahim bir durumda olduğunu gösterdi. Böyle bir atama yaparak o koltukta boş yere görev yapan İl Hakem Kurulu Başkanı, bir takımın maça nasıl gidip geldiğini oturduğu yerden nasıl bilsin. 2 saatlik hakemlerle Türk futboluna hizmet ettiklerini sanmasınlar. .

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 12:46