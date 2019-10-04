Alanya Dmax ekranlarında

TÜRKİYE'DE Strongman Şampiyonlar Ligi yarışlarının yayın hakkını elinde bulunduran Dmax TV kanalı, Alanya'da düzenlenen yarışları yarın yayınlayacak. 5 Ekim Cumartesi günü saat 17.55'de 50 dakikalık program olarak yayınlanacak olan Strongman Alanya yarışları, izleyicilerin yine nefesini kesecek. Diğer yarışlar da her hafta cumartesi günü aynı saatte Dmax kanalından izlenebilecek. Strongman Şampiyonlar Ligi Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, "19-20 Nisan tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdiğimiz Strongman Şampiyonlar Ligi’nin 16 yarışlık serisinin 3. ayağı olan Alanya-Türkiye Grandprix’i 112 ülkede düzenli olarak yer alıyor ve Alanya’mız da bu 112 ülkede 120’den fazla ulusal kanalda 50 dakikalık bölümler halinde yayınlanmaya başladı. Milyonlarca izleyici Alanya’nın güzellikleriyle birlikte Alanya’mızı ve Türkiye’mizi tanıyor. Türkiye’de Dmax kanalında yayınlanan Strongman yarışlarının Alanya etabı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 17.55’de ekranlarda olacak. Bu muhteşem görsel şovu Alanya’da gerçekleştirmemizde büyük destekleri olan başta Alanya Belediyesi, Cleopatra Ink ve 7/24 Transfer olmak üzere tüm destekçilerimize bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.