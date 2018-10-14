Alanya dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası Galip Dere Plajı’nda başladı.  Şampiyona’nın toplamında 190 sporcu mücadele ediyor.

Alanya dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor
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MODERN Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde Triathle (atış-yüzme-koşu) yarışları yapıldı. Yarışta 60 sporcu kız-erkek U-11 2x200/2x25, U-13 2x400/2x50, U-15 4X400/4x25, U-17 4x600/4x50, U-19 4x800/4x50 ve gençler 4x800/4x50 kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporcular madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TMPF Başkanı Ramazan Arslantaş, TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Palamutçu, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve TMPF Teknik Kurul Başkanı Vedat Aydın’ın elinden aldı. Ayrıca TMPF Başkanı Ramazan Arslantaş desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e plaket verdi. Şampiyona Biathle  (koşu-yüzme-koşu) yarışlarıyla devam edİyor.

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