Alanya'dan ilk tebrik Hilmi Tokuş'tan

ELYSEE Otelleri sahibi, Galatasaray Kongre Delegesi, turizmci ve İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Önceki akşam zorlu rakibi Başakşehir'i yenerek Galatasaray'ı 22'nci şampiyonluğuna ulaştıran ve kendisi de 8'inci kez bu mutluluğu yaşayan Fatih Terim'i tebrik eden Tokuş, başarılı teknik adamla bir süre sohbet etti. Yaz tatili için kendisini Alanya'ya da davet eden Tokuş, "Fatih hocamızın mutluluğu görülmeye değerdi. Kendisini ziyaret ederek tebriklerimi ilettim ve Alanya'ya davet ettim" dedi.