Alanya'dan 'Balkan Şampiyonu' çıktı

Azize Bekar, Makedonya'da yapılan Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 'Balkan Şampiyonu' oldu

Alanya'dan 'Balkan Şampiyonu' çıktı
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ALANYA Eczacı Güzin-Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Azize Bekar, Makedonya'da yapılan Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda müthiş bir performans sergileyerek hem Türkiye'nin, hem de Alanya'nın gururu oldu. 
Bekar, yol yarışlarında ve zamana karşı yarışlarda 'Balkan Şampiyonu' oldu. 
Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye ve Alanya'yı temsil ederek 'Balkan Şampiyonu' olan Azize Bekar'la gurur duyduklarını belirterek "Öğrencimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

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