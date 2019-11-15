Alanya'dan Ankaragücü'ne destek
Alanya'da yaşayan Ankaralı futbolseverler, Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'ne destek vermek amacıyla dernek açmak için çalışmalara başladılar
SPOR 15.11.2019, 19:08
SÜPER Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün Alanya'daki taraftarları, Alanya'da bir dernek açmak için girişimde bulunmaya karar verdiler. Takımlarının Süper Lig'deki başarısızlığını tasvip etmediklerini söyleyen Ankaragücü taraftarları, "Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı, yeni teknik adam Mustafa Kaplan geri geldi. Bundan memnunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dediler. Önümüzdeki günlerde dernek açmak için de faaliyete başlayacaklarını söyleyen taraftarlar, Ankaragücü için bir de kampanya başlatacaklarını ifade ettiler.
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