Alanya'dan ABD’ye transfer

ALANYALI turizmci Ayhan Gedikoğlu’nun kızı olan 19 yaşındaki Dilara Gedikoğlu, Galatasaray Genç Kız Takımı’nın kaptanlığını yapıyordu. Alanya Belediyespor Kulübü’nde spor hayatına başlayan Gedikoğlu’nun, ABD’ye transferi Alanya’da büyük sevinç yarattı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken ile Gedikoğlu’nun Alanya'daki antrenörü Lale Ertekin, Gedikoğlu ile gurur duyduklarını söyledi. Galatasaray’dan ABD’ye transferini sosyal medya hesabından duyuran Dilara Gedikoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "İyisiyle kötüsüyle bir sezon daha bitti. 5 yıl önce büyük bir mutlulukla girdiğim Galatasaray ailesine şimdi hüzünlü ve gururlu bir şekilde veda ediyorum. Bu camianın içinde olmaktan gurur duydum. Çok güzel dostluklar kazandım. Üzerimde hakkı olan tüm antrenörlerime teşekkür ediyorum. Aynı zamanda birlikte oynadığım, bana her zaman destek olan takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum. Dünya küçük inşallah ilerde yollarımız tekrar kesişir."





Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 10:58