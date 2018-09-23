Alanya'daki Triatlon Avrupa Kupası sona erdi 

ALANYA yine dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. 28. kez düzenlenen Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquathlon Finali çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Son gün yarışlarında yaş grupları sprint mesafede 99 sporcu, yıldızlar kategorisinde 51 sporcu, genç erkeklerde 31 sporcu, büyük erkeklerde 63 sporcu ve aquathlon yarışlarında 138 sporcu mücadele etti. Genç erkekler yarışında rakiplerini geride bırakarak 57 dakika 42 saniye ile galip gelen sporcu Rusya’dan katılan Daniil Kondrashov oldu. Yarışa İngiltere’den katılan Guy Evans-Haggerty 58 dakika 16 saniye ile ikinci ve yine İngiltere’den katılan Daniel Dixon 58 dakika 36 saniye ile üçüncü oldu.

AVRUPA KUPASI MAX STUDER'İN

Yarışmada büyük erkeklerde 1.46.21 saniye ile İsviçre’den katılan Max Studer Avrupa Kupası’nın sahibi oldu. İspanya’dan katılan Roberto Sanchez Mantecon 1.49.30 saniye ile ikinci ve İngiltere’den katılan Grant Sheldon 1.49.34 saniye ile üçüncü olarak yarışı tamamladı. Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya verirken, hediyelerini ise Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Chris Kitchen verdi.