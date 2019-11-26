Alanya'da yüzmeye ilgi yüksek

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine ilgi bir hayli yüksek. Alanya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden çalışmalara, geleceğin şampiyon kulaçları büyük ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, "Proje kapsamında Alanya'da da yüzme sporuna ilgi bir hayli yüksek. Çocuklarımız küçük yaşta altın kulaçlar atıyorlar. Tüm gençlerimizi yüzmeye bekliyoruz" dedi.