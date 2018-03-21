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Alanya'da yol bisikleti heyecanı

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından onaylı 2.2 sınıfında dereceli Erkekler Yol Bisiklet Yarışı, 24 takım, 18 ülke ve 168 sporcunun katılımı ile 23-25 Mart tarihlerinde yapılacak

Alanya'da yol bisikleti heyecanı

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından onaylı 2.2 sınıfında dereceli Erkekler Yol Bisiklet Yarışı, 24 takım, 18 ülke ve 168 sporcunun katılımı ile 23-25 Mart tarihlerinde yapılacak

21 Mart 2018 Çarşamba 23:51
Alanya'da yol bisikleti heyecanı
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ALANYA'NIN ilk uluslararası 2.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı Cuma saat 09.00'da Okurcalar’da başlayacak. 123 kilometrelik yarış, Alanya Kalesi Deniz Feneri’nde son bulacak. Saat 12.30'da ise ödül töreni yapılacak. Cumartesi günü de saat 10.00'da İskele yapay şelale önünden başlayacak olan 175 kilometrelik yarış ise Alanya Gençlik Merkezi önünde sona erecek.Yarışın ödül töreni saat 14.30'da yapılacak. Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan 153,45 kilometrelik yarış ise Okurcalar Justiniano Hotel önünde başlayacak ve Doğanay Hotel önünde sona erecek. Saat 12.30'da ise ödül töreni gerçekleştirilecek.

YOLLARA DİKKAT
23 Mart Cuma günü saat 08.00 ile 14.00 arasında yarış nedeniyle D400 Karayolu'nun Okurcalar-Avsallar-Konaklı etabında trafik akışı kontrollü sağlanacak. Atatürk Caddesi-Güzelyalı Caddesi-Kale trafiğe kapalı olacak. 24 Mart Cumartesi günü ise İskele Yapay Şelale önü-Atatürk Caddesi-Tosmur Kavşağı-Gazipaşa yolunda kontrollü trafik akışı sağlanacak. 25 Mart Pazar günü ise Okurcalar-D400 Karayolu-Justiniano Hotel-Doğanay Hotel arasında kontrollü trafik akışı yapılacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Bisiklet Birliği
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