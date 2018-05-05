Alanya'da yetenek avı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, 81 ilde, Antalya ve Alanya'da 2 Mayıs-2 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan "Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" hazırlıkları kapsamında, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm ilkokul müdürleri, ilkokul rehber öğretmenleri, İlçe Mili Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Koordinatörü, Alanya Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Koordinatörü uzman ve antrenörlerin katılımıyla genişletilmiş ile bir toplantı yapıldı. 65 ilkokuldan toplam 3 bin 955 üçüncü sınıf öğrencileri arasında yapılacak yetenek taraması bilgilendirmesi, toplantıya katılanlara aktarıldı. Veli izin belgeleri alınarak okullarındaki temsilcilerin belirleyeceği öğrenciler üzerinde çeşitli istasyonlarla tarama yapılacağını ve daha sonra seçilen öğrencilerin spor branşlarıyla buluşturulmasının sağlanacağını söyleyen Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdal Tamrak, Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ergen ve Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmeni Bülent Çiftçi "Çocuklarımıza spor aşılayalım" dediler.