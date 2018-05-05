Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'da yetenek avı

"Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" hazırlıkları kapsamında, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm ilkokul müdürleri, ilkokul rehber öğretmenleri, İlçe Mili Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Koordinatörü, Alanya Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Koordinatörü uzman ve antrenörlerin katılımıyla genişletilmiş ile bir toplantı yapıldı

Alanya'da yetenek avı

"Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" hazırlıkları kapsamında, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm ilkokul müdürleri, ilkokul rehber öğretmenleri, İlçe Mili Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Koordinatörü, Alanya Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Koordinatörü uzman ve antrenörlerin katılımıyla genişletilmiş ile bir toplantı yapıldı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 00:13
Alanya'da yetenek avı
banner404

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, 81 ilde, Antalya ve Alanya'da 2 Mayıs-2 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan "Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" hazırlıkları kapsamında, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm ilkokul müdürleri, ilkokul rehber öğretmenleri, İlçe Mili Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Koordinatörü, Alanya Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Koordinatörü uzman ve antrenörlerin katılımıyla genişletilmiş ile bir toplantı yapıldı. 65 ilkokuldan toplam 3 bin 955 üçüncü sınıf öğrencileri arasında yapılacak yetenek taraması bilgilendirmesi, toplantıya katılanlara aktarıldı. Veli izin belgeleri alınarak okullarındaki temsilcilerin belirleyeceği öğrenciler üzerinde çeşitli istasyonlarla tarama yapılacağını ve daha sonra seçilen öğrencilerin spor branşlarıyla buluşturulmasının sağlanacağını söyleyen Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdal Tamrak, Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ergen ve Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmeni Bülent Çiftçi "Çocuklarımıza spor aşılayalım" dediler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yetenek Taraması Ve Spora Yönlendirme Projesiİlçe Mili Eğitim Müdürüşube Müdürüİlçe KoordinatörüAlanya Gençlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zehra'dan altın madalya
Zehra'dan altın madalya
Sakıb sezonu kapattı
Sakıb sezonu kapattı
Alanyaspor bu akşam Osmanlıspor ile karşılaşacak
Alanyaspor bu akşam Osmanlıspor ile karşılaşacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim