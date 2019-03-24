Alanya'da Ultra Maraton nefes kesti

‘Yörüklerin İzinde Torosların Zirvesine’ sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alanya Ultra Maratonu 25 ülkeden 377 sporcu mücadele etti

Alanya'da Ultra Maraton nefes kesti
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Alanya'da Ultra Maraton nefes kesti

Alanya'da Ultra Maraton nefes kesti

ALANYA Ultra Trail’in fikir sahibi ve yarış direktörü Ahmet Arslan, Türkiye’nin önde gelen spor organizasyon firması Argeus Travel ve Alanya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Alanya Ultra Maraton 2019 Yarışı’na 72 kilometre Alanya Ultra kategorisinde 74 sporcu, 48 Kilometre Toros Dağ Maratonu kategorisinde 87 sporcu, 28 kilometre Keykubat Dağ Koşusu kategorisinde 142 sporcu, 15 kilometre Alaiye Halk Koşusu kategorisinde 74 sporcu katıldı. 72 kilometre Alanya Ultra erkeklerde; birinci Oğuzhan Emre Singer, ikinci Bahadır Ozan Singer ve üçüncü Cevdet Alyılmaz oldu. Kadınlarda ise birinci Ezgi Akdesir, ikinci Elena Polyakova ve üçüncü Tatiana Nikitina oldu. 48 Kilometre Toros Dağ Maratonu erkeklerde birinci Mahmut Yavuz, ikinci Bjorn Harald Bongom ve üçüncü Vadim Agapitov oldu. Kadınlarda ise birinci Elizabeta Ershova, ikinci Hanne Liland ve üçüncü İsmet İnan oldu. 28 kilometre Keykubat Dağ Koşusu erkeklerde birinci Artem Kuftyrev, ikinci Zülfü Karabulut ve üçüncü Mustafa Orhan oldu. Kadınlarda birinci Olesya Nurgulieva, ikinci Natalia Gyurten ve üçüncü Marina Zaytseva oldu. 15 kilometre Alaiye Halk Koşusu erkeklerde birinci Salih Karaca, ikinci Fatih Yılmaz ve üçüncü Mevlüt Kabadayı oldu. Kadınlarda ise birinci Elena Nurgulieva, ikinci Hülya Kıvrak ve üçüncü Maria Suetina oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 09:09
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