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Alanya'da Ultra Maraton heyecanı

Alanya Ultra Maraton, Utopia World Hotel ana sponsorluğunda ve Alanya Belediyesi'nin destekleri ile 24-25 Mart tarihlerinde ikinci kez koşulacak. Organizasyon, bu yıl Ultra Maraton dalında Avrupa ve dünyanın önde gelen sporcularını ağırlayacak

Alanya'da Ultra Maraton heyecanı

Alanya Ultra Maraton, Utopia World Hotel ana sponsorluğunda ve Alanya Belediyesi'nin destekleri ile 24-25 Mart tarihlerinde ikinci kez koşulacak. Organizasyon, bu yıl Ultra Maraton dalında Avrupa ve dünyanın önde gelen sporcularını ağırlayacak

21 Mart 2018 Çarşamba 23:40
Alanya'da Ultra Maraton heyecanı
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ALANYA bu yıl ikinci kez "Alanya Ultra Maraton" heyecanı yaşayacak. 24-25 Mart tarihlerinde ikinci kez koşulacak olan Alanya Ultra Maratonu'nda şu ana kadar 18 ülkeden 83’ü yabancı 457 sporcu kayıt yaptırdı. Maraton yarışları için kayıtlar ise yarın sona eriyor. 4 km'lik Halk Koşusu ve Kostümlü Koşu'da ise kayıtların 25 Mart'a kadar devam edeceği öğrenildi. Alanya'nın tanıtımına büyük katkı yapacak olan organizasyonun yabancı spor kanalları tarafından da canlı olarak yayınlanacağı öğrenilirken, yurtdışından çok sayıda basın mensubunun Alanya'da olacağı gelen bilgiler arasında. 

İŞTE YARIŞACAK BAZI SPORCULARIN 
İSİMLERİ VE BAŞARILARI
Dmitry MİTYAEV: RedBull ve Adidas sporcusu, SkyRace Dünya Serisi 2017 Avrupa Şampiyonu, Dünya üçüncüsü. Trail Running Scholl kurusucusu. 45 km'lik Taurus Dağ Maratonu etabında yarışacak. 
Ekaterina MİTYAEVA: RedBull ve Adidas sporcusu, Avrupa'nın ve Dünya'nın en önemli Sky Race ve ultra maraton koşucuları arasında yer alıyor. En son 2 hafta önce Dünya'nın önde gelen ultra trail yarışlarından Trans Gran Canaria'da 120 km'de 3. oldu. 45 km'lik Taurus Dağ Maratonu etabında yarışacak. 
Tom OWENS: Salomon sporcusu. Ultra Maratonların olimpiyatı konumundaki Ultra Trail Mont Blanc'da beşincilik ve dünyanın en önemli ultra maratonlarında şampiyonluk kazanmış bir sporcu. 45 km'lik Taurus Dağ Maratonu etabında yarışacak. 
Holly PAGE: Ultra Maraton'da İngiltere Milli Takımı sporcusu. Bir çok önemli yarışmada kürsü başarısı var. 66 km’lik Alanya Ultra etabında yarışacak. 
Elena POLYAKOVA: Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Alanya Ultra Maraton'da 66 km. etabı kadınlar şampiyonu. 
Alper DALKILIÇ: 7 Kıta 7 Maraton projesini gerçekleştirmiş, ülkemizin en önemli ultra maraton koşucularından birisi. 
Organizasyona kayıt ve detaylı bilgi için www.alanyaultra.com'a girmek yeterli.

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İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya Ultra MaratonUtopia World Hotel
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