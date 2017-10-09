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Alanya'da TUR 2017 heyecanı

15 Ekim'de İstanbul’da sona erecek olan 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10 Ekim'de Alanya'dan start alacak

Alanya'da TUR 2017 heyecanı

15 Ekim'de İstanbul’da sona erecek olan 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10 Ekim'de Alanya'dan start alacak

09 Ekim 2017 Pazartesi 00:02
Alanya'da TUR 2017 heyecanı
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BUGÜN yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu takım tanıtımı saat 18.00’de iskele şelale önünde başlayacak, saat 19.30’da aynı yerde Gece Yolcuları konseri ile devam edecek. 10 Ekim 2017 tarihinde Alanya’da başlayıp, 15 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da sona erecek olan 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya–Kemer etabı ile start alacak. TUR 2017 Alanya'da start alıp İstanbul'da tamamlanacak. Alanya’nın tüm güzelliklerini gözler önüne serecek yarışın 176.7 kilometrelik Alanya-Kemer etabı yarın saat 12.25’de Kızılkule önünden (Kızılkule-Anıt Önü-Atatürk Caddesi-Kemer) start alacak.
DÜNYANIN GÖZÜ ALANYA’DA OLACAK
Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu, 2017 yılında dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olacak. Her etabı canlı yayınlayacak olan TUR 2017 mücadelesi, TRT’ye ek olarak Eurosport ve Eurosport 2'de HD kalitesinde izleyicilere ulaştırılacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 120’nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşacak. 
ALANYA’DA KAPALI OLACAK YOLLAR
Yarın saat 12.25'te startla sporcular İskele Balıkçılar Kahvesi önü, İskele Rıhtım Caddesi, Alanya Belediye Başkanlığı, Mola Kavşağı’ndan sola Antalya istikametine dönüş, Atatürk Caddesi, PTT önü, Grand Zaman, Alaaddin Beach, Öğretmenevi, Keykubat kavşağından sola Antalya’ya dönüş, D400 Karayolu, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum, Okurcalar ve Manavgat'tan Kemer'e ulaşarak etabı tamamlayacaklar. Saat 10.00-14.00 arası Kızılkule-Mola Kavşağı-Atatürk Caddesi-Dinek güzergâhı trafiğe kapalı olacak.

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AlanyaİstanbulTUR 2017Türkiye Bisiklet TuruYarın Alanya
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