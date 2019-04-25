Alanya'da triatlon rüzgarı esecek

ALANYA Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenecek Alanya Triatlonu ve Milli Takım Seçme Yarışları 28 Nisan saat 08.00'de başlayacak. Yarışlar elit kategorisiyle start alacak, genç, yaş grupları, paratriatlon ve yıldızlar şeklinde devam edecek. Elit, genç, paratriatlon ve yaş grupları kategorilerinde sporcular 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek ve 5000 metre koşacak. Yıldız kategorisinde ise sporcular 500 metre yüzecek, 12 kilometre bisiklet sürecek ardından 3000 metre koşacak. Dereceye giren sporcular için madalya töreni gerçekleştirilecek.



BAŞKAN YÜCEL'DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "500'e yakın sporcu ve ailelerini Alanya'mızda ağırlayacağız. Yarış sebebiyle saat 07.00 ile 17.00 arası Atatürk Anıtı ile Mesut Otel arası yol çift taraflı taşıt trafiğine kapalı olacaktır. Koşu etabı için Rıhtım Caddesi taşıt trafiğine kapalı olacaktır. Yüzme parkurunda ise gemiler kontrollü çıkış yapacaktır. Vatandaşlarımızı kapalı yollara dikkat etmeye ve gerçekleşecek bu güzel organizasyonu izlemeye davet ediyorum" dedi.