Alanya'da triatlon heyecanı başlıyor

TRİATLON Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Final müsabakaları, bugün ve yarın Alanya'da yapılacak. Bu yıl 28'incisi düzenlenecek olan Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triathlon Aquathlon Final Müsabakaları'na, elitler, gençler, yaş grupları, yıldızlar, minikler ve ulusal paratriatletler kategorisinde 35 ülkeden yaklaşık 900 sporcunun katılması bekleniyor. Alanya'da yapılacak olan yarışlar, 2020 Tokyo Olimpiyatları için de puan veren bir yarış olacak. Bu anlamda da önem teşkil eden triathlon müsabakalarına, ulusal ve uluslararası çapta yüzlerce sporcu da büyük önem veriyor.

KAPANACAK YOLLARA DİKKAT

Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Final müsabakaları dolayısıyla bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bugün saat 06.00 ile 18.00 arasında Deniz Taksi Kavşağı-Kuyular Önü-İskele Caddesi-Rıhtım-Villa Okan- Anıt Arası (yolun güneyi) Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapalı olacak. Yarın ise saat 06.00 ile 18.00 arasında Deniz Taksi Kavşağı-Kuyular Önü-İskele Caddesi-İskele Caddesi-Rıhtım-Villa Okan Anıt Arası(yolun güneyi) Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapalı olacak.

