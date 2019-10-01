Alanya'da triatlon heyecanı başlıyor

ALANYA tanıtımına büyük katkı sağlayan ve bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Alanya Triatlonu'nun hazırlıkları tamamlandı. Alanya Triatlonu ile ilgili 3 Ekim Perşembe günü Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda basın toplantısı yapılacak. Organizasyonun emniyetli şekilde gerçekleşmesi için 4 Ekim Cuma günü 06.00-08.30 saatleri arasında, 5 Ekim Cumartesi günü 06.00-17.30 saatleri arasında ve 6 Ekim Pazar günü 06.00-17.30 saatleri arasında Deniz Taksi Kavşağı- Kuyular Önü- İskele Caddesi- Rıhtım- Villa Okan Anıt Arası (yolun güneyi) Atatürk Anıtı- Yalı Taksi- Grand Kaptan Otel (çift taraflı) olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.