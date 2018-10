Alanya'da Tour 2018 heyecanı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve geçen yıl UCI World Tour kategorisine yükselen TOUR 2018- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl 54'üncüsü düzenleniyor. 9-14 Ekim tarihleri arasında ikinci kez dünyanın en önemli yarış kategorisi olan 'UCI World Tour' kapsamında koşulacak TOUR 2018, bu yıl iki önemli değişiklik içeriyor. Dünyanın en büyük bisiklet takımlarından yıldız bisikletçileri ve Türk Milli Takımı'nı buluşturacak yarış, Konya'dan start alacak. Tur, daha sonra turkuvaz renkli Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. Eşsiz sahil manzarası ve doğal tabiat harikasına sahip olan 2. etap Alanya-Antalya, 3. etap Fethiye- Marmaris arasında yaşanacak. Marmaris- Selçuk arasındaki 4. etap, Meryem Ana Evi'nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak. Selçuk'tan başlayacak 5. etap ise Manisa'da tamamlanacak. Ardından bu yılki turun diğer büyük sürprizi gelecek. Son etap, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'dan start alacak ve üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'daki büyük finişle, yaklaşık 1000 kilometrelik dev yarış noktalanacak.

2. ETAP ALANYA-ANTALYA

Turun 2'nci etabında 10 Ekim Çarşamba günü Alanya'dan start alacak bisikletçiler, 149.6 kilometre pedal çevirip Antalya Atatürk Parkı'nda bitiş çizgisine ulaşacak. Bisikletçilerin bitiş çizgisine saat 13.31'de ulaşması bekleniyor. Tur, bu sene yine dünyaca ünlü sporcular ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olacak. UCI World Tour kapsamındaki yarışta birçok profesyonel takım ve ünlü bisikletçi boy gösterecek. Yenilenen rotasında farklı deneyimlerle 6 gün sürecek zorlu mücadeleyi zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, üzeri Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak. Her geçen yıl daha fazla izleyici kitlesini hedefleyen 'Tour of Turkey', 2017'de toplam 284 saatlik yayınla beş kıtada 484 milyondan fazla kişi takip etti. Ülke tanıtımı açısından büyük öneme sahip organizasyon, naklen ve banttan yayınlarla 120'den fazla ülkede izlenebilecek. Merakla beklenen bisiklet yarışması her yıl olduğu gibi bu yıl da TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Geçen yıllarda Mark Cavendish, Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017'de UAE Emirates takımından İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) etapları şöyle:

09 Ekim 2018 Salı: Konya - Konya (1.Etap)

10 Ekim 2018 Çarşamba: Alanya - Antalya (2.Etap)

11 Ekim 2018 Perşembe: Fethiye - Marmaris (3.Etap)

12 Ekim 2018 Cuma: Marmaris - Selçuk (4.Etap)

13 Ekim 2018 Cumartesi: Selçuk - Manisa (5.Etap)

14 Ekim 2018 Pazar: Bursa - İstanbul (6.Etap)