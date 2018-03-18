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Alanya'da tekvando şöleni sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet programında yer alan ve Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Taekwondo Gençler (kız-erkek) grup müsabakaları tamamlandı

Alanya'da tekvando şöleni sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet programında yer alan ve Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Taekwondo Gençler (kız-erkek) grup müsabakaları tamamlandı

18 Mart 2018 Pazar 18:29
Alanya'da tekvando şöleni sona erdi
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ALANYA Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ve 21 ilden 360 sporcunun katıldığı müsabakaların son gününde 55 – 63 - 68 kilo kadınlar, 73 - 78 kilo erkekler kategorilerindeki sporcular mücadele etti. Müsabakalar sonunda 55 kilo kadınlarda Ece Arık birinci, Melike Özkan ise ikinci oldu. Melisa Karsandı ve Ece Nur Top da üçüncülüğü paylaştı. 63 kilo kadınlarda İrem Baysal birinci olurken, Buse Eşit ikinci, Ceren Tutucu ve Melisa Nur Budak da üçüncü oldu. 68 kilo kadınlarda Beyzanur Çifçi birinci, Merve Kan ikinci, Melike Duman ve Elif Su Özcan ise üçüncü oldu.
73 kilo erkeklerde de Muhammet Sert birinci, Deniz Kurt ikinci, Emre Öztunç ve Ali Kirazlı üçüncü oldu. 78 kilo erkeklerde ise Kadir Doymaz birinci olurken, Ahmet Yılmaz ikinci, Ali Karaç ve Burak Avşar üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular madalya ve belge ile ödüllendirildi.

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Gençlik Ve Spor BakanlığıSpor Genel MüdürlüğüTaekwondo
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