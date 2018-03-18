Alanya'da tekvando şöleni sona erdi

ALANYA Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ve 21 ilden 360 sporcunun katıldığı müsabakaların son gününde 55 – 63 - 68 kilo kadınlar, 73 - 78 kilo erkekler kategorilerindeki sporcular mücadele etti. Müsabakalar sonunda 55 kilo kadınlarda Ece Arık birinci, Melike Özkan ise ikinci oldu. Melisa Karsandı ve Ece Nur Top da üçüncülüğü paylaştı. 63 kilo kadınlarda İrem Baysal birinci olurken, Buse Eşit ikinci, Ceren Tutucu ve Melisa Nur Budak da üçüncü oldu. 68 kilo kadınlarda Beyzanur Çifçi birinci, Merve Kan ikinci, Melike Duman ve Elif Su Özcan ise üçüncü oldu.

73 kilo erkeklerde de Muhammet Sert birinci, Deniz Kurt ikinci, Emre Öztunç ve Ali Kirazlı üçüncü oldu. 78 kilo erkeklerde ise Kadir Doymaz birinci olurken, Ahmet Yılmaz ikinci, Ali Karaç ve Burak Avşar üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular madalya ve belge ile ödüllendirildi.