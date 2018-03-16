Alanya'da Tekvando heyecanı

ATATÜRK Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara 21 ilden 180'i kadın, 360 sporcu katıldı. Müsabakaların açılış seremonisinde Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak açılış konuşması yaparak sporculara başarılar diledi. Müsabakaları izleyenler arasında Alanya Kaymakam Vekili Nurallah Kaya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve sporsever vatandaşlar yer aldı.

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