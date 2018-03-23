Alanya'da taraftarlara 'Milli' eziyet

MAÇTAN önce taraftarların Passolig gişelerinden kimliklerini ibraz ederek bilet alabilecekleri ve maçı ücretsiz olarak seyredebilecekleri söylenmişti. Ancak Passolig gişesinde sadece 1 personel görevlendirilince yaklaşık 500 kadar taraftar maç başladığı saatlerde dışarıda kaldı. Duruma isyan eden sporseverler, "Bu nasıl organizasyon, bu nasıl anlayış. Yüzlerce taraftarın geleceği bir Milli maç için sadece 1 tane mi personel görevlendiriliyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Taraftarlar ayrıca, "27 Mart Salı günü Ümit Milli Takımımızın Malta ile maçı var. İnşallah aynı durumu tekrar yaşamayız" diyerek yetkilileri daha dikkatli davranmaya davet ettiler.