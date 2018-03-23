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Alanya'da taraftarlara 'Milli' eziyet

Bugün Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Türkiye ile İsveç arasında oynanan 2019 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında gişe rezaleti yaşandı

Alanya'da taraftarlara 'Milli' eziyet

Bugün Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Türkiye ile İsveç arasında oynanan 2019 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında gişe rezaleti yaşandı

23 Mart 2018 Cuma 20:16
Alanya'da taraftarlara 'Milli' eziyet
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MAÇTAN önce taraftarların Passolig gişelerinden kimliklerini ibraz ederek bilet alabilecekleri ve maçı ücretsiz olarak seyredebilecekleri söylenmişti. Ancak Passolig gişesinde sadece 1 personel görevlendirilince yaklaşık 500 kadar taraftar maç başladığı saatlerde dışarıda kaldı. Duruma isyan eden sporseverler, "Bu nasıl organizasyon, bu nasıl anlayış. Yüzlerce taraftarın geleceği bir Milli maç için sadece 1 tane mi personel görevlendiriliyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Taraftarlar ayrıca, "27 Mart Salı günü Ümit Milli Takımımızın Malta ile maçı var. İnşallah aynı durumu tekrar yaşamayız" diyerek yetkilileri daha dikkatli davranmaya davet ettiler.

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