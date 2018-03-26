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Alanya'da Sualtı Ragbisi heyecanı sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Sualtı Ragbisi U21 (21 Yaş Altı) Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi

Alanya'da Sualtı Ragbisi heyecanı sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Sualtı Ragbisi U21 (21 Yaş Altı) Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi

26 Mart 2018 Pazartesi 02:29
Alanya'da Sualtı Ragbisi heyecanı sona erdi
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ALANYA Olimpik Yüzme Havuzu'nda üç gün boyunca süren şampiyona nefesleri kesti. 8 kulüpten 8 erkek ve 6 kadın takımının mücadele ettiği şampiyonada toplam 150 sporcu yarıştı. Erkeklerde Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü birinci oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci ve İl Emniyet Polisgücü Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

 Kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci, Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü ikinci ve Oğuzhan Özkaya Spor Kulübü de üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.

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