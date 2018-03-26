Alanya'da Sualtı Ragbisi heyecanı sona erdi

ALANYA Olimpik Yüzme Havuzu'nda üç gün boyunca süren şampiyona nefesleri kesti. 8 kulüpten 8 erkek ve 6 kadın takımının mücadele ettiği şampiyonada toplam 150 sporcu yarıştı. Erkeklerde Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü birinci oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci ve İl Emniyet Polisgücü Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci, Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü ikinci ve Oğuzhan Özkaya Spor Kulübü de üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.
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