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Alanya'da salon hokeyi heyecanı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları bugün başladı

Alanya'da salon hokeyi heyecanı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları bugün başladı

04 Ocak 2018 Perşembe 15:42
Alanya'da salon hokeyi heyecanı
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ATATÜRK Spor Salonu’nda gerçekleştirilen maçlarda Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezi, Nizip GSK, Gaziantep Doruk SK, Nizip HEM SK, Kahramanmaraş Hokey ve Bolu Belediye SK olmak üzere 7 takım mücadele ediyor. Maçlar 6 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek. Tüm maçların ardından dereceye giren takımlar kupa ile ödüllendirilecek.

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