Alanya'da salon hokeyi heyecanı

ATATÜRK Spor Salonu’nda gerçekleştirilen maçlarda Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezi, Nizip GSK, Gaziantep Doruk SK, Nizip HEM SK, Kahramanmaraş Hokey ve Bolu Belediye SK olmak üzere 7 takım mücadele ediyor. Maçlar 6 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek. Tüm maçların ardından dereceye giren takımlar kupa ile ödüllendirilecek.