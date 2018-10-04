Alanya'da plaj futbolu şöleni başlıyor

ALANYA'DA yarın dev bir organizasyon başlıyor. Plaj Futbolu A Milli Takımı eski Kaptanı Ferit Yücel Ergün ve eski Antrenörü Adil Müftüoğlu tarafından organize edilen, Alanya Belediyesi-FIFA Beach Soccer World Wide ortaklığı ile düzenlenecek olan Alanya International Cup, 5-6-7 Ekim tarihlerinde Galip Dere Plajı'nda oynanacak maçlar ile Alanyalı seyircilere futbol şöleni sunacak. Alanya'da ilk kez düzenlenecek olan bu dev organizasyonda, Türkiye, İspanya, Portekiz ve Rusya liglerinin 2017 sezonu şampiyonları kozlarını paylaşacak. TRT'den naklen yayınlanacağı gibi tüm Avrupa'da da canlı olarak yayınlanacak maçlarda Brezilyalı, İspanyol, Portekizli ve Rus dünya yıldızları boy gösterecek. Sporting Lisbon, Lokomotiv Moskova, Levante ve Alanya Belediyespor’un katılımıyla oynanacak maçlar 5-6-7 Ekim tarihlerinde 15.15 ve 16.45 saatlerinde başlayacak.

"PLAJ FUTBOLU ALANYA'DA DOĞDU"

Flick Organizayon Sorumlusu Ferit Yücel Ergün, “Uzun yıllardır bu futbol branşını oynayan biri olarak, milli takımda hocalığımızı yapmış Adil Müftüoğlu ile birlikte bu organizasyonu resmi müsabakalarını Alanya’ya getirmek için uzun zamandır planlama içerisindeydik. Plaj Futbolu Alanya'da doğdu, Alanya'da büyüdü. Türkiye Milli Takımı çatısı da Alanya'da oluştu. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e ve personeline emekleri için çok teşekkür ederim" dedi. Organizasyonun bir diğer mimarı Adil Müftüoğlu da, "Alanya’nın tanıtımı için çok güzel gelişmeler olacak olan bu organizasyonda sayın başkanımıza ve belediye personeline çok teşekkür ederim. Umuyorum ilerleyen yıllarda Dünya Kupası'nı şehrimize getirir ve milyarlarca insana Alanya’mızın tanıtımını yaparız. İnşallah kazasız belasız bir turnuva gerçekleştiririz" dedi.

"ALANYA ÇOK ELVERİŞLİ"

FIFA Plaj Futbolu Sorumlusu Gabino Renales, "Bu müsabakaları bu güzel şehirde gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Alanya hem tarihi dokusu hem de mükemmel havası ile plaj futbolu oynamaya çok elverişli. Bütün bu imkan ve fırsatların bu kadar güzel olması münasebeti ile orta vadeli dönemlerde Alanya’da daha büyük organizasyonlar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Başkanımıza ve belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.