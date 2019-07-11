Alanya'da okçular yetişiyor

HAKAN Dizdaroğlu'nun başkanlığını yaptığı 07 Alanya Okçuluk, Satranç ve Futbol Gençlik Spor Kulübü, 33 genç okçu ile çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yardımcısı Tamer Çevikalp, baş antrenörler Sevcan Çevikalp, Bora Çevikalp ve Hürkan Düzenli ile çalışmalarını sürdüren genç okçular, haftanın 3 günü antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyorlar. 07 Alanya Okçuluk, Satranç ve Futbol Gençlik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Tamer Çevikalp, "Alanya'da ilk kez kulüp olarak faaliyet gösteren kursumuzda 33 genç okçu ile çalışmalarımız sürüyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11 ile 15.30 arası antrenman yapıyorlar. Burası, olimpik ve çağdaş okçuluk yaptığımız bir kulüp. Federasyona bağlanacak. Bağlandıktan sonra 3 ay içinde yetiştirilmiş okçulara lisans verilecek. Lisanslı sporcular istedikleri yarışmalarda kulüp adı altında yarışabilecek. Amacımız Alanya'dan okçu yetiştirip turnuvalara ve yarışmalara oyuncu gönderebilmek. Kursumuzda kullandığımız malzemelerin hepsi orijinal ve yurtdışından özel olarak geliyor. Geçtiğimiz nisan ayında Alanya'da düzenlediğimiz turnuvaya bu bölgede okçuluk yapan 60 kişi katıldı. İlerleyen zamanlarda bu tür turnuvalarımız devam edecek" dedi.