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Alanya'da MuayThai fırtınası

Bir uzakdoğu sporu olan MuayThai'nin Antalya İl Temsilciliği tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile gerçekleştirilen Minikler–Yıldızlar–Gençler ve Büyükler Erkek/Kadın Açık Muaythai Cumhuriyet Kupası müsabakaları Alanya'da yapıldı

Alanya'da MuayThai fırtınası

Bir uzakdoğu sporu olan MuayThai'nin Antalya İl Temsilciliği tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile gerçekleştirilen Minikler–Yıldızlar–Gençler ve Büyükler Erkek/Kadın Açık Muaythai Cumhuriyet Kupası müsabakaları Alanya'da yapıldı

06 Kasım 2017 Pazartesi 00:15
Alanya'da MuayThai fırtınası
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ATATÜRK Spor Salonu’ndaki iki ringde yapılan Cumhuriyet Kupası'na 12 ilden 287 sporcu katıldı. 26 hakemin yer aldığı ve 2 gün devam eden mücadeleler nefesleri kesti. Karşılaşmaları yakından takip eden Alanya İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak "Alanyamız yine güzel bir organizasyona sahne oldu. Çok sayıda sporcumuz kıyasıya bir mücadele sergiledi. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. Dereceye giren sporcular, maçlar sonunda kupa ve madalya ile ödüllendirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
MuayThai Fırtınası
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