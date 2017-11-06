Alanya'da MuayThai fırtınası

ATATÜRK Spor Salonu’ndaki iki ringde yapılan Cumhuriyet Kupası'na 12 ilden 287 sporcu katıldı. 26 hakemin yer aldığı ve 2 gün devam eden mücadeleler nefesleri kesti. Karşılaşmaları yakından takip eden Alanya İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak "Alanyamız yine güzel bir organizasyona sahne oldu. Çok sayıda sporcumuz kıyasıya bir mücadele sergiledi. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. Dereceye giren sporcular, maçlar sonunda kupa ve madalya ile ödüllendirildi.