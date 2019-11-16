Alanya'da Muay Thai heyecanı

ALANYA, dev bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Muay Thai Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Hasan Karlı Şampiyonası, Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 10 ilden 520 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Alanya Belediyespor'dan da 41 sporcu kentimizi temsil ediyor. 25 hakemin yer aldığı ve 2 gün devam edecek turnuva yarın sona erecek. Dereceye girenlere ise ödüllerini protokol üyeleri verecek. Yetkililer, Saat 09.00'da başlayan maçlara tüm sporseverleri davet etti.