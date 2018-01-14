Alanya'da millilerin deniz keyfi 

ALANYA, haftasonu etkili olan fırtına ve sağanak yağışın ardından yeniden yazdan kalma bir gün yaşadı. Karlar altındaki Ukrayna'nın, Alanya'da kamp yapan bisiklet milli takımı sporcuları, antrenmanın ardından Kleopatra Plajı'nda denize girdiler. Ukrayna'da gündüz hava sıcaklığının ortalama eksi 5, gece hava sıcaklığının ise eksi 20'lere ulaştığını söyleyen sporcular "Bu mevsimde artı 20 sıcaklığı olan, denize girilebilen Alanya adeta cennetten bir köşe. Alanya'ya aşık olduk" dediler.
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