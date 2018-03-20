Alanya'da milli maç heyecanı

TÜRKİYE Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İsveç Milli Takımı ile 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde Antalya Calista Luxury Hotel'de toplanan Ümit Milliler, ilk çalışmasını da Calista Spor Kompleksi'nde yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmana 18 futbolcu katılırken, yurt dışından gelen Yusuf Sarı ve Gökhan Kardeş akşam saatlerinde kampta olacak. Bu arada Ertuğrul Ersoy da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 23 Mart Cuma günü saat 17.00'de başlayacak maç Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.