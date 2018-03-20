Alanya'da milli maç heyecanı

TÜRKİYE Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İsveç Milli Takımı ile 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde Antalya Calista Luxury Hotel'de toplanan Ümit Milliler, ilk çalışmasını da Calista Spor Kompleksi'nde yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmana 18 futbolcu katılırken, yurt dışından gelen Yusuf Sarı ve Gökhan Kardeş akşam saatlerinde kampta olacak. Bu arada Ertuğrul Ersoy da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 23 Mart Cuma günü saat 17.00'de başlayacak maç Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.