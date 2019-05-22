Alanya'da milli kamp

25-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Kocaeli-Gebze'de yapılan Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Milli Takım ve Aday Kadrosu Belirleme Yarışları’nda belirli kriterlere göre seçilen sporcular Alanya'da kampa girdi. Alanya'da kamp yapmaktan dolayı memnun olduklarını dile getiren Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Teknik Kurulu Üyesi Sabri Bozca, "Alanya'da iki etapta kamplarımızı düzenledik. İlk etapta 20-23 Mayıs tarihleri arasında 12-13 yaş kategorisinde 48 sporcu kamplarını tamamlayacak. İkinci etapta ise 23-26 Mayıs tarihlerinde 14 ve 29 yaş arası kategorilerde 55 sporcu antrenmanlarını tamamlayacak. Alanya'da su ve hava çok güzel. Çalışmalarımız en güzel şekilde devam ediyor" dedi.

