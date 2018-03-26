Alanya'da milli heyecan sürüyor

ALANYA'DA milli maç heyecanı yarın devam edecek. Ümit Milli Takımımız, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında yarın Malta'yı ağırlayacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.00'de yapacağı başlayacak olan mücadeleyi, Alanyalı sporseverler de ücretsiz olarak izleyebilecek. Karşılaşmanın biletleri maç saatine kadar Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Alanyaspor Store ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig Ofisi gişelerinden kimlik ibraz ederek ücretsiz olarak alınabilecek.

AYNI OLAY YAŞANMASIN

Geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımımızın İsveç ile yaptığı mücadele adeta 'milli eziyet' yaşanmıştı. Karşılaşmayı izlemek isteyen çok sayıda sporsever, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig gişesinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Milli maça ilgi olacağını öngöremeyen Passolig yetkilileri, sadece 1 personelle iş yapmaya kalkınca maç başladıktan sonra çok sayıda taraftarın dışarıda kalmasına sebep olmuştu. Yarın oynanacak olan maçta yetkilileri göreve davet eden sporseverler, gişelerde daha fazla personelle görev yapılması gerektiğini belirttiler.