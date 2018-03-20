Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 20 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'da milli heyecan

Ümit Milli Takımımız, Alanya'da İsveç ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına Antalya'da başladı

Alanya'da milli heyecan

Ümit Milli Takımımız, Alanya'da İsveç ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına Antalya'da başladı

20 Mart 2018 Salı 23:35
Alanya'da milli heyecan
banner404

TÜRKİYE Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İsveç Milli Takımı ile 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde Antalya Calista Luxury Hotel'de toplanan Ümit Milliler, ilk çalışmasını da Calista Spor Kompleksi'nde yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmana 18 futbolcu katılırken, yurt dışından gelen Yusuf Sarı ve Gökhan Kardeş akşam saatlerinde kampta olacak. Bu arada Ertuğrul Ersoy da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 23 Mart Cuma günü saat 17.00'de başlayacak maç Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ümit Milli TakımımızAlanyaAvrupa şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler madalyayla döndü
Gençler madalyayla döndü
Gümrükçüler'e ikram teşekkürü
Gümrükçüler'e ikram teşekkürü
Ali's GYM Fitness sporcularının hedefi Avrupa
Ali's GYM Fitness sporcularının hedefi Avrupa

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim