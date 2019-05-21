Alanya'da masa tenisi heyecanı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında 2018-2019 Egitim-Öğretim yılı okul sporları faaliyetinde yer alan Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Masa Tenisi İlçe Şampiyonası, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi'nin ortaklaşa katkılarıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 3 gün boyunca çeşitli kategorilerde devam edecek olan masa tenisi şampiyonasında dereceye girenler, düzenlenen törenle ödüllendirilecek. Geleceğin milli sporcularının belirleneceği masa tenisi şampiyonası, heyecanlı maçlara sahne olacak.