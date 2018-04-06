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Alanya'da masa tenisi coşkusu

Masa Tenisi Federasyonu tarafından "2 Milyon Kişiye Masa Tenisi Oynatıyoruz" sloganıyla düzenlenen  Masa Tenisi etkinliği, Karayolları karşısındaki Başkanlar Parkı'nda yapıldı

Alanya'da masa tenisi coşkusu

Masa Tenisi Federasyonu tarafından "2 Milyon Kişiye Masa Tenisi Oynatıyoruz" sloganıyla düzenlenen  Masa Tenisi etkinliği, Karayolları karşısındaki Başkanlar Parkı'nda yapıldı

06 Nisan 2018 Cuma 16:56
Alanya'da masa tenisi coşkusu
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TÜM dünyada aynı anda oynanan Masa Tenisi etkinliğine Alanya'da 150 kişi katıldı. Koşabiliyorken koş projesi kapsamında, insan sağlığı gelişimi olarak doktorların tavsiye ettiği spor olan ve her yaş grubunda yapılan tek spor olan masa tenisi organizasyonu eğlenceli anlara sahne oldu.
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, Türkiye Masa Tenisi İl Temsilcisi Ferdai Alan da masa tenisi oynayarak etkinlikte yer aldı. Alanya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı etkinlik oldukça renkliydi.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 17:10
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