Alanya'da masa tenisi coşkusu

TÜM dünyada aynı anda oynanan Masa Tenisi etkinliğine Alanya'da 150 kişi katıldı. Koşabiliyorken koş projesi kapsamında, insan sağlığı gelişimi olarak doktorların tavsiye ettiği spor olan ve her yaş grubunda yapılan tek spor olan masa tenisi organizasyonu eğlenceli anlara sahne oldu.
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, Türkiye Masa Tenisi İl Temsilcisi Ferdai Alan da masa tenisi oynayarak etkinlikte yer aldı. Alanya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı etkinlik oldukça renkliydi.
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