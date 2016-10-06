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Alanya'da işitme engelliler 'Takım' kuruyor

Alanya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kızılcan "Kurmayı planladığımız 'Alanya İşitme Engelliler Futbol Takımı' için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den destek istedik" dedi

Alanya'da işitme engelliler 'Takım' kuruyor

Alanya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kızılcan "Kurmayı planladığımız 'Alanya İşitme Engelliler Futbol Takımı' için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den destek istedik" dedi

06 Ekim 2016 Perşembe 20:15
Alanya'da işitme engelliler 'Takım' kuruyor
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ALANYA Belediyesi ile işbirliği halinde işitme engelliler için spor hizmeti verdiklerini belirten Alanya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kızılcan "Bir de futbol takımı kurulması için derneğimize çok fazla talep geldi. Kurmayı planladığımız 'Alanya İşitme Engelliler Futbol Takımı' için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den destek istedik" dedi. Alanya Belediyesi’nin engelli vatandaşlar için sunduğu hizmetler hakkında dernek yönetimine bilgi veren Başkan Yücel, Alanya’yı temsil edecek futbol takımının kurulması için de gereken desteği esirgemeyeceklerini söyledi. 
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Alanya BelediyesiAlanya İşitme Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü DerneğiAlanya İşitme Engelliler Futbol Takımı
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