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Alanya'da heyecan dorukta! İşte dev maçın ilk 11'leri 

Süper Lig'de günün kapanış maçı olan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının kadroları açıklandı

Alanya'da heyecan dorukta! İşte dev maçın ilk 11'leri 

Süper Lig'de günün kapanış maçı olan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının kadroları açıklandı

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:32
Alanya'da heyecan dorukta! İşte dev maçın ilk 11'leri 
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BUNA göre, ev sahibi olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, sahaya, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, orta alanda Sackey, Taha, Emre Akbaba, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Vagner Love 11'i ile çıkacak.
Konuk ekip Beşiktaş ise, Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma ve Cenk Tosun 11'i ile sahada olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporBeşiktaş
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