Alanya'da heyecan dorukta! İşte dev maçın ilk 11'leri 

BUNA göre, ev sahibi olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, sahaya, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, orta alanda Sackey, Taha, Emre Akbaba, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Vagner Love 11'i ile çıkacak.

Konuk ekip Beşiktaş ise, Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma ve Cenk Tosun 11'i ile sahada olacak.