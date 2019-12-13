SÜPER Lig'de 22 puanla 7. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 15. hafta maçında bu akşam 12 puanla 16. sırada bulunan Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan Akdeniz derbisinin hazırlıklarını tamamlayan turuncu yeşilliler, kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde kötü günler geçiren konuk ekip Antalyaspor ise Alanyaspor maçını çıkış olarak görüyor. Zorlu mücadele öncesi temsilcimizde Juanfran ve Lokman Gör dışında eksik bulunmuyor. Kupa maçında sakatlanan ve takımla birlikte çalışmalara önceki gün başlayan Campos'un durumu da bugün maç saatine kadar belli olacak. Antalyaspor'da ise 2 eksik var. Kırmızı beyazlılarda Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlıkları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler. Öte yandan, Akdeniz derbisi için biletlerin tamamının tükenmek üzere olduğu ve iki Akdeniz ekibi arasında oynanacak olan bu 7. randevuda tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor.
Alanya'da heyecan dorukta! Akdeniz derbisine saatler kaldı
Süper Lig'in iki Akdeniz takımı olan Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, bu akşam Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki derbi maçta karşı karşıya gelecekler. Zorbay Küçük'ün yöneteceği kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak
SPOR 13.12.2019, 15:52
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|Takımlar
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|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9