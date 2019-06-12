Alanya'da hentbol heyecanı başlıyor

Cemali Aygır

ALANYA Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu arasında yapılan protokol sonucu Alanya 25. Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası Milli Egemenlik Stadı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi İsmail Bayraktar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti ve ikili protokol imzalandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ramazan Demirci turnuvasını çok önemsiyoruz, belediye olarak tüm imkanlarımızla turnuvaya destek vermeye hazırız. Bu yıl gerçekleştireceğimiz turnuvaya gelecek olan takımların eğlenceli ve zevkli zamanlar geçireceğine inanıyorum. Ayrıca bu organizasyonu 25 yıldır Alanya’mızda yapmayı tercih eden Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu’na, Federasyon çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçeceklere teşekkür ediyorum" dedi.