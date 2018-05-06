Alanya'da havuzda heyecan

GENÇLİK Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Yüzme Yıldızlar (kız-erkek) Grup Müsabakaları, Alanya’nın ev sahipliği ile düzenleniyor. Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları, 109 okuldan 271 sporcunun katılımı ile Alanya Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılıyor. Yarışın ilk gününde sporcular 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 4x50 metre serbest bayrak, 50 metre sırtüstü ve 100 metre serbest kız-erkek kategorilerinde mücadele verdi. Sporcuların hırslı ve istekli halleri görülmeye değerdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.