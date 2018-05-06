Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
179.537
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7474
EURO
5.0509
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK hizmete giriyor
Yerli ve milli baz istasyonu...
Çalışan anneye büyük destek
Çalışan anneye büyük destek
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin liralık evde 50 bin lira kazanç...
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin...

Alanya'da havuzda heyecan

Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları, Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı

Alanya'da havuzda heyecan

Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları, Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı

06 Mayıs 2018 Pazar 23:54
Alanya'da havuzda heyecan
banner404

GENÇLİK Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Yüzme Yıldızlar (kız-erkek) Grup Müsabakaları, Alanya’nın ev sahipliği ile düzenleniyor. Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları, 109 okuldan 271 sporcunun katılımı ile Alanya Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılıyor. Yarışın ilk gününde sporcular 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 4x50 metre serbest bayrak, 50 metre sırtüstü ve 100 metre serbest kız-erkek kategorilerinde mücadele verdi. Sporcuların hırslı ve istekli halleri görülmeye değerdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'2 puan kaybettik'
'2 puan kaybettik'
'Bu 1 puan bizi kurtaracak '
'Bu 1 puan bizi kurtaracak '
Vakıfbank 4. kez Avrupa şampiyonu!
Vakıfbank 4. kez Avrupa şampiyonu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim