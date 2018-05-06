Alanya'da havuzda heyecan

GENÇLİK Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Yüzme Yıldızlar (kız-erkek) Grup Müsabakaları, Alanya’nın ev sahipliği ile düzenleniyor. Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları, 109 okuldan 271 sporcunun katılımı ile Alanya Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılıyor. Yarışın ilk gününde sporcular 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 4x50 metre serbest bayrak, 50 metre sırtüstü ve 100 metre serbest kız-erkek kategorilerinde mücadele verdi. Sporcuların hırslı ve istekli halleri görülmeye değerdi.