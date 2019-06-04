Alanya'da görüntülendi! Erol Bulut ile ilgili şok iddia

Yeni Alanya Gazetesi köşe yazarı Uğur Veysel Okşar, bugün attığı bir twitle gündeme oturdu. Erol Bulut'un Alanya'da çekilmiş olan fotoğrafına ulaşan Okşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem yarattı

Alanya'da görüntülendi! Erol Bulut ile ilgili şok iddia
banner404

BİR taraftan transfer çalışmalarını sürdüren, diğer taraftan da teknik direktör sorununu çözmeye çalışan Aytemiz Alanyaspor'da yönetimin, genç teknik adam Erol Bulut'u görüşmek için Alanya'ya davet ettiği iddia edildi. Yeni Alanya Gazetesi köşe yazarlarından Uğur Veysel Okşar'ın edindiği bilgiye göre; deneyimli çalıştırıcı bugün Alanya'ya gelerek Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu'nun sahibi olduğu Krizantem Otel'de görüntülendi. Bir otel çalışanının Erol Bulut ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktığı öğrenilen gelişme ise "Erol hoca bayram tatiline gelmiş olamaz" olarak yorumlandı. Başarılı çalıştırıcının Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu'nun otelinde konaklaması da bu iddiaları güçlendirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da karısını eve çağırıp dehşeti...
Antalya'da karısını eve çağırıp dehşeti...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479