Alanya'da görüntülendi! Erol Bulut ile ilgili şok iddia

BİR taraftan transfer çalışmalarını sürdüren, diğer taraftan da teknik direktör sorununu çözmeye çalışan Aytemiz Alanyaspor'da yönetimin, genç teknik adam Erol Bulut'u görüşmek için Alanya'ya davet ettiği iddia edildi. Yeni Alanya Gazetesi köşe yazarlarından Uğur Veysel Okşar'ın edindiği bilgiye göre; deneyimli çalıştırıcı bugün Alanya'ya gelerek Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu'nun sahibi olduğu Krizantem Otel'de görüntülendi. Bir otel çalışanının Erol Bulut ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktığı öğrenilen gelişme ise "Erol hoca bayram tatiline gelmiş olamaz" olarak yorumlandı. Başarılı çalıştırıcının Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu'nun otelinde konaklaması da bu iddiaları güçlendirdi.