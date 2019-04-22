Alanya'da gökyüzü şenliği sona erdi

HER yıl birçok spor dalında organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapan Alanya'da, bu kez gökyüzü şenlendi. Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Alanya semaları rengarenk bir görüntüye büründü. Üç gün boyunca Hıdırellez uçuş alanında devam eden şampiyonada 28 ülkeden 130 sporcu kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarışlar kadınlar, genel ve takım klasmanlarında gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinde birinci, Rika Wijayanti, ikinci Eunyoung Cho ve üçüncü Maketa Tomaskova oldu. Genel kategorisinin birincisi Matjaz Feraric ve Matjaz Sluga olurken üçüncüsü Jafro Megawunto ve Pascal Piazzalunga oldu. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 12:00