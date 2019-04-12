Alanya'da gökyüzü renklenecek

DOĞA sporlarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Alanya'ya kazandırılan ve Alanya'nın tanıtımına büyük katkı sağlaması beklenen yarışma 3 gün sürecek.

Şampiyonaya katılan pilotlar üç gün boyunca hedefi 12'den vurmak için mücadele edecek. Bir yandan yarışma heyecanı yaşayan pilotlar diğer yandan Alanya'nın eşsiz manzarasını izleme şansı yakalayacak.

Alanya Belediyesi'nin yanı sıra, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından desteklenen organizasyon, aynı zamanda Alanya yamaç paraşütü turizmine de tanıtım adına katkı sağlayacak. Kleopatra Plajı'ndaki 22 numaralı büfenin yanında yapılacak olan organizasyon süresince pilotlar gün boyu uçuş gerçekleştirecek.



'BU ŞÖLENİ KAÇIRMAYIN'



Organizasyon sorumlusu ve aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmeni olan Ulusky Tandem Paragliding sahibi Ergun Ulu, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Bu organizasyonun Alanya'nın yamaç paraşütü ve turizmine büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz. Yarışma süresince Alanya semalarında paraşütten çiçek açacak. Dünyanın birçok yerinden sporcular burada olacak. Herkesi 19-21 Nisan'da yapılacak olan bu büyük organizasyonu izlemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hıdırellez Tepesi'nden uçacak olan yarışmacılar yaklaşık 20 dakikalık uçuşun ardından sahildeki hedefe inecek. Organizasyon ücretsiz ve herkese açık olacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 22:17