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Alanya'da geri sayım başladı

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 2. Birimler Arası Futsal Turnuvası, 18 Nisan Çarşamba günü başlayacak

Alanya'da geri sayım başladı

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 2. Birimler Arası Futsal Turnuvası, 18 Nisan Çarşamba günü başlayacak

11 Nisan 2018 Çarşamba 23:27
Alanya'da geri sayım başladı
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BU yıl ikincisi düzenlenecek olan Futsal Turnuvası için Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gruplar, müsabakalar ve maç günleri belli oldu. 18 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan turnuvada 16 takım 10 hafta boyunca şampiyonluk için ter dökecek. Belediye personelleri için tanışma ve kaynaşmanın amaçlandığı turnuva mücadelelerine Atatürk Spor Salonu ev sahipliği yapacak. 

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU                    B GRUBU

*Özel Kalem Müdürlüğü            *Temizlik İşleri Müdürlüğü (MERKEZ)
*Park ve Bahçeler Müdürlüğü            *Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü     
*Emlak ve İstimlak Müdürlüğü        *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
*Bilgi İşlem Müdürlüğü            *Zabıta Müdürlüğü (ASLANLAR)
*Temizlik İşleri Müdürlüğü (AVSALLAR)        *Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
*Temizlik İşleri Müdürlüğü (MAHMUTLAR)    *Fen İşleri Müdürlüğü (MERKEZ)
*Fen İşleri Müdürlüğü (ŞANTİYE)        *Tiyatro Müdürlüğü
*Zabıta Müdürlüğü (KAPLANLAR)        *Spor İşleri Müdürlüğü

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesi
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